Андрей Чибис встретился с ветеранами и детьми Великой Отечественной войны

Фото: Наталья ЛОБАНОВА.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в преддверии Дня Победы провел встречу с ветеранами и детьми Великой Отечественной войны. Для почетных гостей организовали чаепитие, которое прошло в теплой, дружеской атмосфере.

Старшее поколение ведет активный образ жизни, они регулярно встречаются, участвуют в мероприятиях и волонтерских инициативах, в том числе поддерживают участников СВО.

«Спасибо нашему губернатору, благодаря которому ко Дню Победы нам начислили по 5 тысяч рублей. Мы к нему всегда может обратиться, у него большое сердце. А его супруга, Евгения Чибис, помогла нам с заменой старых окон в организации. Также получаем билеты на культурные мероприятия, в Долину Славы ездим. А сами мы помогаем участникам СВО: много носков связали, продукты собираем. Дай бог здоровья ребятам!», - говорит зампредседателя по культурно-массовой работе общественной организации «Дети Великой Отечественной Войны» Раиса Ивановна Готовко.

Глава региона отметил, что сохранение памяти о подвигах советского народа, защитников Заполярья в годы Великой Отечественной войны остается одной из значимых задач. Участники в том числе обсудили, какие мероприятия можно организовать, чтобы молодежь узнала чуть больше о жизни ветеранов.

