Рекомендации для туристов опубликовало региональное управление Роспотребнадзора. Фото: Алексей МАТВЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителям Мурманской области напомнили о рисках заражения в тропических странах. Рекомендации для туристов опубликовало региональное управление Роспотребнадзора.

Специалисты отмечают, что наибольший риск заразиться тропическими паразитарными заболеваниями существует в странах экваториальной Африки, Индии, Новой Гвинее, на Соломоновых островах и в бассейне Амазонки.

Заражение возможно при купании в пресных водоемах, контакте с влажной почвой, а также через плохо обработанные продукты - овощи, фрукты, мясо, рыбу и морепродукты.

«Рекомендуется пить только бутилированную или кипяченую воду, тщательно мыть продукты. Не пробуйте на улице продукты традиционной национальной кухни. Купайтесь только в оборудованных местах, не ходите босиком и соблюдайте правила личной гигиены», - отметили в ведомстве.

Кроме того, путешественникам не рекомендуют покупать животных, а также меховые и кожаные изделия у частных продавцов.