В Мурманске пропала 47-летняя женщина

Волонтеры поискового отряда «МурманСпас» просят северян помочь в новом поиске. Фото: Поисковый отряд «МурманСпас» / vk.com/murmanspas51

Волонтеры поискового отряда «МурманСпас» просят северян помочь в новом поиске. 6 мая в Мурманске пропала 47-летняя Мария Белозерова.

Она ушла из дома на улице Софьи Перовской и не вернулась.

Приметы Марии: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, коричневые волосы, карие глаза. На момент исчезновения была одета в черное пальто, сапоги, с собой была черная сумка через плечо.

«Всех, кто может помочь с поисками, просят позвонить по телефону круглосуточной горячей линии 8-911-311-70-20», - рассказали в «МурманСпасе».

Напомним: волонтеры Мурманска прошли более 67 километров в поисках пропавшего подростка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru