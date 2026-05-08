В Мурманске пропала 47-летняя женщина

Волонтеры поискового отряда «МурманСпас» просят северян помочь в новом поиске. 6 мая в Мурманске пропала 47-летняя Мария Белозерова.
Она ушла из дома на улице Софьи Перовской и не вернулась.
Приметы Марии: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, коричневые волосы, карие глаза. На момент исчезновения была одета в черное пальто, сапоги, с собой была черная сумка через плечо.
«Всех, кто может помочь с поисками, просят позвонить по телефону круглосуточной горячей линии 8-911-311-70-20», - рассказали в «МурманСпасе».
Напомним: волонтеры Мурманска прошли более 67 километров в поисках пропавшего подростка.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru