Мурманчанам объяснили правила складирования мусора после субботников

В Мурманской области потеплело, и до конца мая в муниципалитетах проходят общегородские субботники. Регоператор по вывозу мусора напомнил жителям, как правильно складировать отходы, чтобы потом не пришлось платить штраф.

Если субботник проходит во дворе многоквартирного дома, то собранный мусор можно выбросить на обычной контейнерной площадке в отсек для крупногабаритных отходов. Главное предварительно упаковать все в мешки.

«Что нельзя складировать на площадках: строительный мусор (бетон, кирпич, гипсокартон, плиты и панели), старые автомобильные шины, стволы деревьев», - сообщает Мурманский филиал АО «Ситиматик»

Просто складывать мешки вдоль дорог, в лесу или у водоемов нельзя. Техника регоператора приедет только туда, где субботник был согласован официально. Остальной мусор будут убирать муниципальные службы, но это не значит, что можно бросать где попало.

Организаторам экологических акций советуют заранее позаботиться о вывозе отходов. Иначе может появиться несанкционированная свалка, а это штраф - до 3000 рублей по части 1 статьи 8.2 КоАП РФ.

