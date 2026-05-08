Врач Петухова рассказала, как жителям Мурманской области достичь долголетия

За 4 месяца текущего года при прохождении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации проверили здоровье 72 173 жителя Мурманской области. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Здоровье человека подразумевает не только отсутствие болезней, но и полноценное физическое, психическое и социальное благополучие. Осознанное отношение к себе включает регулярную проверку здоровья при прохождении ежегодных медицинских осмотров, которые способствуют раннему выявлению патологий и помогают продлить активное долголетие.

Заведующая отделом организации работы по медицинской профилактике ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница имени П. А. Баяндина», врач-терапевт Маргарита Петухова призывает жителей Мурманской области старше 18 лет обращаться в поликлинику не только когда заболели, но и с профилактической целью:

- Забота о своем здоровье - это не только обращение к врачу, когда что-то беспокоит или болит. Это, прежде всего, ежегодный мониторинг, который позволяет контролировать состояние своего организма, помогает выявить те или иные патологии и своевременно приступить к их лечению. Важно помнить, что многие серьезные заболевания, в том числе онкологические, артериальная гипертония и сахарный диабет, на ранних стадиях могут протекать без симптомов. Прохождение диспансеризации позволяет своевременно обнаружить заболевание, о наличии которого человек не подозревал.

За 4 месяца текущего года при прохождении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации проверили здоровье 72 173 жителя Мурманской области, у которых впервые выявлено 4113 случаев заболеваний. Среди них лидируют сердечно-сосудистые патологии, которые диагностированы у 1280 человек. Пациенты с выявленными отклонениями в здоровье направляются на дообследование. Это важный момент, когда своевременная диагностика позволяет предотвратить более серьезные последствия.

Специалист также напомнила, что здоровье человека на 50% зависит от образа жизни, и рекомендовала жителям региона отказаться от вредных привычек (курение, употребление алкоголя) и бережно относиться к своему здоровью.

Записаться на профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию в удобное для Вас время можно на сайте «Полармед», через портал «Госуслуги», по телефону Единого колл-центра 8(8152) 56-81-80, при обращении в поликлинику по месту прикрепления. Возьмите с собой паспорт и полис ОМС.