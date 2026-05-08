В Мурманске на озере Среднем утонул лыжник

Фото: Антон ЗАБИРОВ.

В Мурманске на озере Среднем провалился под лед и утонул лыжник. Следственный комитет проводит проверку по факту происшествия.

«Следственным отделом по городу Мурманску проводится процессуальная проверка по факту обнаружения тела мужчины на берегу озера Среднее. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти. При осмотре тела каких-либо признаков криминальной смерти не установлено», - сообщили «КП»-Мурманск» в пресс-службе СУ СКР региона.

В соцсетях очевидцы отмечают, что мужчину часто видели на озере во время лыжных прогулок. Катался он почти каждый день.

Напомним, что выход на лед в Мурманске запрещен еще с 1 апреля из-за ранней оттепели.

