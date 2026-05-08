В Мурманской области капуста за неделю подорожала на 6,4%

Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Мурманской области продолжают следить за ценами на социально значимые продукты.
По данным Мурманскстата, с 28 апреля по 4 мая заметнее всего подорожала свежая белокочанная капуста - на 6,4%. Также выросли в цене репчатый лук (+4,6%), морковь (+2,6%), пищевая поваренная соль (+2,6%), подсолнечное масло (+1,5%) и шлифованный рис (+1%).
«Некоторые товары стали дешевле. Сливочное масло упало в цене 1,4%. Пшеничная мука и яблоки подешевели на 1%», - сообщили в ведомстве.
По остальным позициям цены либо не изменились, либо колебания оказались незначительными.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru