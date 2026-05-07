Мурманская телебашня засияет в честь Дня радио 7 мая

К акции присоединятся телебашни и мачты в других российских городах. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманске 7 мая телебашню украсит тематическая иллюминация, посвященная Дню радио. Световое шоу запустит филиал РТРС «Мурманский ОРТПЦ».

Увидеть необычную подсветку можно будет с 23.20 до 02.00. На медиафасаде башни появятся движущиеся динамические линии и геометрические фигуры, пульсирующие цветовые спектры и радиоволны. Также покажут надписи: «С Днем радио!», «Цифровое эфирное телевидение: смотри ярче!» и «РТРС – это наше. Это работает!».

К акции присоединятся телебашни и мачты в других российских городах.

День радио отмечают работники всех отраслей связи: телевизионщики, радийщики, почтовики, связисты и коротковолновики-радиолюбители. Для них этот день - профессиональный праздник, а для мурманчан - еще один повод посмотреть на город с непривычного ракурса и поймать яркие кадры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru