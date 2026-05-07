29 дорожных объектов отремонтируют в Мурманске к 110-летию города

В Мурманске к 110-летию города приведут в порядок 29 дорожных объектов общей протяженностью 15,8 километра. Об этом сообщил глава города Иван Лебедев.

Так, на отрезке от проспекта Героев-североморцев до улицы Павлика Морозова заменят 3555 квадратных метров асфальта на проезжей части и 1248 квадратных метров тротуаров. На участке от Павлика Морозова до улицы Магомета Гаджиева обновят уже 11 319 квадратов дорожного покрытия и 6471 квадрат тротуаров.

«Сейчас подрядчик демонтирует старое покрытие, устанавливает бортовой камень и восстанавливает люки», - отметил мэр.

Для минимизации неудобств жителей применят поэтапную схему ремонта. Асфальт будут менять поочередно: одна полоса остается открытой для машин. Это позволит сохранить пропускную способность улицы.

