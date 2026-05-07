В Кандалакше водитель задним ходом наехала на 13-летнего подростка

Школьник получил травмы, бригада скорой помощи доставила его в медицинское учреждение. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кандалакше водитель автомобиля сбила 13-летнего школьника, двигаясь задним ходом. ДТП произошло 6 мая около 20.05 у дома №1 на улице Заводской.

«По предварительным данным, женщина 1974 года рождения за рулем Volkswagen Passat совершила наезд на ребенка задним колесом машины. Подросток находился на тротуаре, оступился и случайно выставил ногу на проезжую часть в момент движения автомобиля», - сообщили в Госавтоинспекции региона.

Школьник получил травмы, бригада скорой помощи доставила его в медицинское учреждение.

Обстоятельства происшествия уточняются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru