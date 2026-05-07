Ссора из-за уборки в квартире едва не стоила жизни жителю Мурманска

Пострадавшего спасли только вовремя прибывшие медики. 51-летнего мужчину госпитализировали, травмы оказались тяжелыми.

В Мурманске 39-летняя женщина едва не убила своего сожителя во время пьяной ссоры. Причиной стало то, что мужчина отказался помогать с уборкой квартиры, а возлюбленная начала ругать его за бардак. Словесная перепалка переросла в драку: в ход пошел кухонный нож.

«Потеряв контроль над эмоциями, злоумышленница схватила со стола оказавшийся под рукой кухонный нож и в порыве ярости нанесла сожителю не менее трех ударов - в область предплечья, спины и брюшной полости», - сообщили в УМВД региона.

Пострадавшего спасли только вовремя прибывшие медики. 51-летнего мужчину госпитализировали, травмы оказались тяжелыми.

Известно, что 39-летняя неработающая северянка ранее не попадала в поле зрения правоохранителей. На допросе она дала признательные показания и объяснила свою агрессию сильным алкогольным опьянением и затянувшимся бытовым конфликтом.

В отношении сожительницы возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), ее взяли под арест. Женщине грозит до 8 лет лишения свободы.

