В Гострудинспекции Мурманской области рассказали о правилах начисления отпускных

Весна - идеальное время, чтобы набраться сил перед новыми достижениями, но чтобы отдых начался без переживаний, деньги должны прийти вовремя. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Гострудинспекции Мурманской области напомнили северянам, когда по закону работодатель обязан перечислить отпускные. Весна - идеальное время, чтобы набраться сил перед новыми достижениями, но чтобы отдых начался без переживаний, деньги должны прийти вовремя.

«Согласно Трудовому кодексу, отпускные перечисляют на счет не позднее чем за три календарных дня до первого дня оплачиваемого отпуска. Сам день выплаты в этот срок не входит», - сообщили в ведомстве.

Если день, когда должны прийти деньги, выпадает на выходной или праздник, работодатель обязан перевести их заранее - в последний рабочий день перед этими датами.

Перевести отпускные можно и раньше установленного срока, например вместе с зарплатой. Главное правило - не позже чем за три дня до начала отпуска. Задержка грозит работодателю штрафом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru