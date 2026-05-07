Почти 17 тыс. жителей Мурманской области получают удвоенную надбавку к пенсии

В Мурманской области 16 852 человека старше 80 лет беззаявительно получают удвоенную фиксированную выплату к пенсии.

В 2026 году общероссийский размер данной выплаты составляет 9 584,69 рубля, для лиц старше 80 лет - 19 169,38 рубля в месяце. Кроме того, для лиц 80 лет и старше автоматически назначается доплата в размере 1 413,86 рублей к пенсии на уход, которая также перечисляется вместе с пенсией и ежегодно индексируется.

«Для пенсионеров Мурманской области, выработавших необходимый северный стаж (15 лет) и имеющих страховой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, сумма фиксированной выплаты увеличивается на 50% и в 2026 году равняется 14 377,04 рубля. Если северный стаж у гражданина не выработан, то фиксированная выплата к страховой пенсии по старости устанавливается с учетом районного коэффициента по месту его проживания, для жителей Мурманской области в 2026 году — 13 418,57 рубля. По достижении пенсионером возраста 80 лет, эти суммы будут увеличены вдвое и добавлено повышение на уход с учетом районного коэффициента», - рассказали в Отделении СФР по Мурманской области.

Напомним: Мурманская область вошла в число регионов России с самыми высокими пенсиями среди неработающих. По данным Социального фонда России, в феврале 2026 года средний размер пенсионного обеспечения в регионе составил 35,3 тысячи рублей.

