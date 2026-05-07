Губернатор Андрей Чибис приглашает на встречу жителей Печенгского округа

Фото: Игорь Громов / Правительство Мурманской области

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис выехал в Печенгский округ. Глава региона пообщается с военнослужащими и членами их семей.

В программе визита - посещение объектов и проверка, как идет работа на местах. А вечером губернатор встретится с жителями в Заполярном.

«Поговорим о том, что уже сделано, и о том, что еще нужно решить», - написал Андрей Чибис в своих соцсетях.

Встреча пройдет в 18.30 7 мая в ДК «Октябрь».

Напомним: губернатор Мурманской области поздравил мурманчан с годовщиной присвоения облцентру звания «Город-герой».

