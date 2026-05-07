В Мурманске ямы на дорогах начали заделывать инфракрасным нагревом асфальта

Обычный холодный ремонт часто страдает от расхождения швов, а инфракрасный нагрев эту проблему решает. Фото: ММБУ «Управление дорожного хозяйства»

В Мурманске дорожники приступили к тестовому ямочному ремонту с помощью современного оборудования. Установка инфракрасного нагрева асфальта позволит устранять дефекты быстро и качественно.

«Процесс идет по технологии термопрофилирования. Старый асфальт разогревают инфракрасным излучением, а затем «приваривают» к нему свежую смесь. В результате получается монолитное покрытие - без швов и стыков», - сообщили в Управлении дорожного хозяйства города.

Такой подход заметно увеличивает срок службы отремонтированного участка. Обычный холодный ремонт часто страдает от расхождения швов, а инфракрасный нагрев эту проблему решает.

Напомним: подрядчик устраняет дорожные дефекты на двух улицах в Мурманске.

