Залог здорового урожая

Семенной картофель, купленный с рук, или продовольственный картофель могут стать источником заноса на земельный участок возбудителей заболеваний. Фото: Петр СОКОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В северных регионах наступает сезон посадки картофеля – одной из наиболее популярных в нашей местности культур. Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора напоминает дачникам и аграриям об опасных карантинных вредителях и заболеваниях картофеля и о мерах, которые нужно принять, если вы обнаружили, что ваши растения заболели.

На территории подконтрольных Североморскому межрегиональному управлению Россельхознадзора регионов – республик Коми и Карелия, Архангельской области – установлены карантинные фитосанитарные зоны по карантинному объекту – золотистой картофельной нематоде.

Золотистая картофельная нематода - это круглый червь, длина тела которого достигает не более 1 мм. Картофельная нематода наносит значительный ущерб на приусадебных участках и на полях с сокращенным севооборотом, где картофель выращивается бессменно или возвращается на прежнее место на второй-третий год. Потери урожая могут составлять 30—80%.

Заметить вредителя можно через две-три недели после всхода картофеля: если на ваших посадках в конце июня появилось множество погибающих растений, это должно вас насторожить. У растений образуется мало листьев и стеблей, они быстро желтеют и увядают, кроме того, нематоды повреждают корни, поэтому пораженные кусты образовывают мелкие, недоразвитые и малочисленные клубни.

Цисты золотистой нематоды можно обнаружить при выкапывании кустов картофеля. Они выглядят как микроскопические шарики золотистого цвета. За год развивается одно или два поколения нематод, зимуют цисты в земле, сохраняя жизнеспособность 6-8 лет и все это время представляя опасность для растений. Для человека нематода не представляет вреда.

Для того чтобы не допустить распространения вредителя, нужно использовать качественный посадочный материал, нематодоустойчивые сорта картофеля, такие как «Пушкинец», «Рябинушка», «Аврора», «Кардинал», «Розара», «Фреско», «Импала».

Для борьбы с вредителем необходимо соблюдать севооборот, использовать биопрепараты, угнетающие нематод и стимулирующие устойчивость картофеля, перед посевом вносить в почву, зараженную золотистой картофельной нематодой, повышенную дозу удобрений. Качественно проводить сортировку урожая картофеля, не допускать хранение здоровых и зараженных плодов картофеля. Ботву после сбора урожая необходимо убирать и сжигать.

Еще одно опасное карантинное заболевание - бурая бактериальная гниль. В республиках Карелия и Коми, Архангельской и Мурманской областях карантинные фитосанитарные зоны по этому заболеванию отсутствуют.

Это сосудистое заболевание картофеля, его возбудитель может находиться в клубнях в скрытой форме, ничем себя не проявляя. Но при посадке инфицированного картофеля в почву болезнь начинает прогрессировать, особенно при высокой температуре воздуха и повышенной влажности во второй половине лета. Происходит закупорка сосудопроводящей системы растения бактериальной массой, что приводит к быстрому увяданию и гибели сначала отдельных стеблей, а затем и всего растения. Проникнув в молодые клубни, бактерии вызывают их загнивание еще до уборки. Клубни разлагаются, заражают почву, и она становится источником распространения инфекции. Через почву, растительные остатки и клубни заражается здоровый картофель при уборке, хранении и транспортировке.

Характерный признак, отличающий бурую бактериальную гниль от других болезней картофеля - это выделение бактериальной слизи из глазков больных клубней.

Борьба с бурой бактериальной гнилью требует соблюдения севооборота, использования здорового посадочного материала, устойчивого к болезни, уничтожения сорняков и борьбы с нематодами - переносчиками заболевания.

Следующее карантинное заболевание, способное погубить урожай, это рак картофеля. Карантинные фитосанитарные зоны в подконтрольных Управлению регионах по этой болезни также отсутствуют.

Заболевание агрессивно проявляет себя на приусадебных участках, где картофель выращивается как монокультура, и на восприимчивых сортах картофеля. На больных растениях клубни почти не образуются.

Поражение раком вызывает гриб, который относится к внутриклеточным паразитам. Гриб проникает внутрь клетки растения и ассимилирует из нее питательные вещества. Зараженные клетки увеличиваются в размерах, ткань разрастается, образуя наросты, которые загнивают к концу вегетации, повреждая здоровую часть клубней, затем распадаются и попадают в почву. Возбудитель болезни сохраняется в ботве, инфицированных клубнях и накапливается в почве, где может сохранять свою жизнеспособность более 20 лет, так как очень устойчив к неблагоприятным условиям окружающей среды. У инфицированных растений признаки заболевания почти всегда проявляются на клубнях, столонах, корневой шейке, но куст при этом выглядит нормальным.

Профилактикой распространения рака картофеля являются систематические обследования, которые лучше всего проводить во время уборки урожая, при переборке в хранилище или перед посадкой клубней. С особым вниманием следует осматривать клубни вокруг глазков, где обычно и проявляются симптомы рака в виде наростов, которые могут иметь кораллообразную форму или внешне напоминать цветную капусту (так выглядят разросшиеся клеточные ткани растения, содержащие возбудителя). На ранних стадиях наросты бывают светлыми или обесцвеченными, затем буреют.

Для профилактики заноса болезней необходимо использовать посадочный материал, закупленный у официально работающих продавцов или в специализированных питомниках. Семенной картофель, купленный с рук, или продовольственный картофель могут стать источником заноса на земельный участок возбудителей заболеваний.

Так как указанные заболевания картофеля являются карантинными, при обнаружении признаков заражения ими следует известить Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора. При подтверждении наличия заболевания может быть установлена карантинная фитосанитарная зона и введен карантинный фитосанитарный режим, предусматривающий временные запреты и ограничения при использовании картофеля, выращенного на этой территории.

Пресс-служба Североморского межрегионального управления Россельхознадзора.