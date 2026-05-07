Спасатели эвакуировали больного индийского моряка с танкера в Баренцевом море

У члена экипажа танкера внезапно ухудшилось состояние - ему понадобилась срочная госпитализация. Фото: Морская спасательная служба / vk.com/infomorspas

В Баренцевом море арктическому буксиру «Тепсей» пришлось срочно выручать индийского моряка. У члена экипажа танкера внезапно ухудшилось состояние - ему понадобилась срочная госпитализация.

«Тревожный сигнал поступил на пульт оперативного дежурного. Буксир «Тепсей» немедленно направился в район якорной стоянки судна. На месте спасатели, несмотря на непростую обстановку, эвакуировали пациента с помощью специальных средств индивидуальной транспортировки», - сообщили в Северном филиале Морспасслужбы.

Капитан буксира Андрей Колычев заранее вызвал скорую помощь в Мурманск. Как только судно причалило, больного моряка уже ждали сотрудники Пограничного управления ФСБ и врачи. Мужчину доставили в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

