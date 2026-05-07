«На побережье есть разный мусор, в том числе космический». У Териберки нашли металлические шары и корпус ракеты–носителя

В турсообществе Мурманской области разлетелась новость, что рядом с Териберкой нашли загадочные вещи. Фото: Мария ПАШЕНКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В турсообществе Мурманской области разлетелась новость, что рядом с Териберкой нашли загадочные вещи. Например, в природном парке - металлические шары с датчиками. Некоторые предположили, что они имеют космическое «происхождение».

Гид и фотограф Антон Чайко сам осмотрел найденные артефакты.

«Эти шары, как предполагается, часть ракеты–носителя. А где же сама ракета? Я нашел ее части несколько дней назад в море и на побережье между Териберкой и Мурманском. Похоже на ракету–носитель «Союз 2.1б». Обтекатель выбросило на берег, а огромная часть корпуса плавала в 15 километрах и будоражила воображение. Стенки корпуса имели сотовую структуру для облегчения веса, все металлические части очень легкие. Мимо проходили катера с туристами, но не придавали значение этому предмету», - написал Антон в своем паблике «Мурманский берег».

Фотографии космического мусора можно посмотреть здесь.

Напомним: атомный подводный ракетный крейсер Северного флота «Казань» провел учебную стрельбу крылатой ракетой «Оникс» в Баренцевом море. Пуск ракеты выполнялся в рамках плановой боевой подготовки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru