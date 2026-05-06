В Мурманске козырек подъезда рухнул на машину у дома на Героев-североморцев

В Мурманске произошел инцидент, который мог обернуться трагедией. У дома №66/19 на проспекте Героев-североморцев обрушился козырек над подъездом.
«Конструкция рухнула и прилетела прямо на припаркованную рядом машину», - пишет паблик «Мурманск» (18+).
Повезло, что в этот момент никто не входил и не выходил из подъезда, иначе тяжелых травм было бы не избежать.
Напомним: в Мурманске жильцу удалось «заставить» УК сделать ремонт в подъезде.
