В Мурманской области разрыв между зарплатами мужчин и женщин составил 47%

Самый большой разрыв - в северных и дальневосточных регионах, где преобладают отрасли с мужской занятостью и повышенной долей физического труда.

Мурманская область заняла первое место в России по разрыву между женскими и мужскими зарплатами. Женщины в Кольском Заполярье получают в среднем на 47% меньше мужчин. Такие данные опубликовали аналитики аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза».

Согласно исследованию, средняя зарплата мужчины в Мурманской области после вычета подоходного налога и со всеми премиями составляет 152,6 тысячи рублей. У женщин - 80,9 тысячи. Разница почти вдвое.

«Вслед за Мурманской областью идут Забайкальский край (разрыв 44%) и Еврейская автономная область (43,8%). В пятерке также Хакасия (40,6%) и Астраханская область (39,9%)», - следует из данных.

Самый большой разрыв - в северных и дальневосточных регионах, где преобладают отрасли с мужской занятостью и повышенной долей физического труда. Добыча полезных ископаемых, тяжелая промышленность, суровые условия - там традиционно платят больше. А женщины чаще работают в бюджетной сфере, образовании, торговле, где потолок зарплат значительно ниже.

