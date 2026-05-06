Женщину из Петрозаводска не наказали за обезображенное лицо жителя Никеля

В Печенгском округе суд признал жительницу Петрозаводска виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, но оставил ее без наказания.

Инцидент произошел в апреле 2023 года в Никеле. Женщина бросила в лицо мужчине твердый тупой предмет, навсегда обезобразив человека.

«Осужденная вступила в словесную перепалку с потерпевшим, а затем использовала подручный предмет как оружие - целенаправленно метнула его в лицо оппонента. Травма оказалась неизгладимой», - сообщили в суде.

Действия женщины квалифицировали по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ. Суд назначил виновной наказание в виде обязательных работ на 200 часов, однако от отбывания наказания ее освободили - истек срок давности привлечения к уголовной ответственности.

Приговор пока не вступил в законную силу.

