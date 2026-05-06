Т2 импортозамещает компоненты ядра сети в Мурманской области

Мурманск – Т2, российский оператор мобильной связи, приступил к замещению узлов пакетной коммутации на оборудование отечественных производителей. Теперь за тарификацию скоростей интернета на всей территории региона отвечает разработка Bercut.

Т2 импортозаместила главные узлы пакетной коммутации, отвечающие за тарификацию скоростей LTE, в трех регионах Северо-Запада. Решение PCRF (Policy and Charging Rules Function – функция правил политики тарификации) компании Bercut соответствует международным стандартам и полностью закрывает потребности Т2 в корректном обслуживании клиентов.

PCRF отвечает за верное предоставление скорости интернета абоненту в соответствии с его тарифным планом. Например, если тариф клиента предусматривает безлимитный интернет на тот или иной сервис, PCRF в режиме реального времени отслеживает этот вид трафика и не учитывает его в тратах. Это позволяет Т2 точно выставлять счета за услуги связи.

Помимо скоростей, PCRF отвечает за корректную работу всей продуктовой линейки Т2. Совместная работа Bercut и Т2 по разработке решения под требования оператора велась в течение трех лет. Внедрение в Мурманске, Пскове и Петрозаводске заняло 7 месяцев. На данном этапе весь продуктовый ландшафт Т2 работает на импортозамещенном решении. В планах Т2 – масштабировать проект на все регионы до конца 2026 года.

Алексей Дмитриев, заместитель генерального директора по технической инфраструктуре Т2:

«Предварительные результаты проекта Т2 оценивает как положительные. В процессе повсеместного импортозамещения компонентов сети для нас важно наладить тесный контакт между нашими сотрудниками и специалистами производителя. На каждом этапе доработки и последующей миграции нам необходимо учитывать все требования сторон, чтобы в конечном итоге предложить клиентам исключительно качественные услуги без сбоев и недочетов. Сейчас многолетняя работа дает первые результаты, и мы готовы приступить к масштабированию проекта».

Сергей Глущенко, технический директор макрорегиона Северо-Запад T2:

«Мы выбрали Карелию, Мурманскую и Псковскую области в качестве пилотных зон для внедрения отечественного оборудования и программного обеспечения. За первый месяц эксплуатации новое решение показало себя с лучшей стороны: абоненты не заметили никаких сбоев, а проведенные драйв-тесты подтвердили стабильную работу всех систем в штатном режиме. Это важный шаг к технологической независимости и повышению качества услуг для наших клиентов».

