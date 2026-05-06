В Мурманской области продолжается акция «Георгиевская лента»

В Мурманской области продолжается Всероссийская акция «Георгиевская лента». Она стартовала 22 апреля и продлится до 9 Мая. Акция приурочена к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и объединяет жителей региона в стремлении сохранить историческую память, выразить уважение и благодарность героям, защищавшим Родину.

Георгиевская лента - один из главных символов воинской славы России. Черный и оранжевый цвета означают дым войны и пламя Победы. Они напоминают о мужестве, стойкости и подвиге советских солдат, а также о преемственности поколений защитников Отечества.

«Ленту рекомендуется носить на груди слева, в области сердца - на лацкане одежды, воротнике или верхней части куртки. Лучше закреплять ее булавкой, чтобы она выглядела аккуратно и сохраняла форму», - сообщает комитет молодежной политики региона.

Лента не должна быть грязной или порванной. Ее нельзя использовать в качестве декоративного элемента. Запрещается размещать ленту на сумках, ремнях, обуви, автомобилях или носить как аксессуар.

Адреса пунктов выдачи лент в Мурманской области можно найти по ссылке.

