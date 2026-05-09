Суд взыскал компенсацию с работодателя из Североморска за задержку записи об увольнении

Решение пока не вступило в законную силу. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Североморске суд встал на сторону работницы, которая не могла устроиться на новую работу из-за того, что бывший начальник вовремя не внес запись об увольнении в электронную трудовую книжку.

1 декабря 2025 года женщина подала заявление об увольнении по собственному желанию из-за выхода на пенсию, покинула рабочее место и больше туда не возвращалась. Однако работодатель не оформил увольнение и не внес сведения в трудовую книжку. Из-за этого она не могла трудоустроиться в другое место.

«Работодатель исправил ошибку только после того, как женщина подала иск в суд. В компании объяснили задержку сбоем в документообороте и просили снизить сумму компенсации морального вреда», - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Мурманской области.

Суд требования удовлетворил частично. Поскольку запись об увольнении уже внесли, обязывать работодателя делать это повторно не стали. Но факт нарушения трудовых прав подтвердили. Учитывая длительность задержки и то, что женщина из-за этого не могла найти новую работу, суд взыскал с ответчика компенсацию морального вреда - 3 тысячи рублей.

Решение пока не вступило в законную силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru