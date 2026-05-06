На одной из самых проблемных улиц Мурманска начали латать дыры в асфальте

Улица Подгорная в Мурманске - одна из самых проблемных для водителей. Из-за того, что по ней часто ездят больше грузы и ряда других причин (например, многолетние проблемы с застоем воды во время таяния снега весной или дождей), асфальт здесь быстро приходит в негодность.

Всю весну водители жаловались, что по Подгорной сложно ездить: некоторые ямы протянулись во всю ширину дороги, а также стали опасно глубокими.

И вот на участке начались работы по замене асфальтового покрытия.

Ранее в минтрансе Мурманской области сообщали, что подрядчик должен был восстановить покрытие по гарантии, но не справился вовремя. Из-за погодных условий приступить к работам в 2025 году оказалось уже невозможно, поэтому было решено перенести их на 2026 год.

Напомним: в Мурманске началась дорожная кампания, а это означает временные неудобства для водителей. Некоторые перекрытия будут длиться не один месяц - их список представили в администрации города.

