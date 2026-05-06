В Мурманске возложили цветы к памятнику Анатолию Бредову

В Мурманске дали старт ежегодной традиционной акции «Вахта Памяти». Мероприятие прошло у памятника Герою Советского Союза Анатолию Бредову. Цветы к подножию монумента возложили губернатор Андрей Чибис, председатель областной Думы Сергей Дубовой, представители ветеранских и общественных организаций, почетные граждане, школьники, кадеты и юнармейцы.

«Акция приурочена к двум значимым датам. 9 мая страна отметит 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Также в этом году исполняется 41 год с момента присвоения Мурманску почетного звания «Город-герой», - сообщили в администрации Мурманска.

«Вахта Памяти» - давняя традиция. Ее цель - почтить память воинов, павших в боях за Родину, возложить цветы к монументам героев и выразить благодарность ныне живущим ветеранам и всем свидетелям тех страшных лет.

