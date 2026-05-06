В детском реабилитационном центре в Апатитах открыли новые палаты

В апатитском «Домике» появились новые палаты для совместного круглосуточного пребывания детей с родителями. Фото: Детская больница | Мурманская область / vk.com/detpo

В реабилитационном центре для детей с патологией нервной системы, что находится в Апатитах, появились новые палаты для совместного круглосуточного пребывания детей с родителями.

Под них переделали помещения приемного отделения, которые после реорганизации «Домика» (так его называют родители юных пациентов) оказались не востребованы по прежнему назначению.

«За счет средств организации выполнен ремонт, установлен пост медицинской сестры, оборудованы боксы-палаты, игровая комната, кухня для приготовления пищи, санитарные комнаты», - сообщили в Мурманской областной детской клинической больнице, в состав которой входит реабилитационный центр.

С покупкой мебели помогла градообразующая компания.

Напомним: каждый год реабилитационный центр для детей с патологией нервной системы в Апатитах принимает около 700 юных северян, которым без такой помощи – никак. В декабре 2025 года «Домику», как ласково его называют сотрудники и родители пациентов, исполнилось 95 лет. Праздник был со слезами на глазах, и не только от радости.

