Здоровое долголетие: 75% успеха зависит от образа жизни

С 4 по 10 мая проходит Неделя здорового долголетия. Специалист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики ГОАУЗ МОМЦ Дарья Лапина напоминает: долгая и активная жизнь — это не просто везение или хорошая генетика. Современные исследования показывают, что качество жизни в пожилом возрасте на 75% определяется привычками, образом жизни и отношением человека к своему здоровью. Генетика отвечает лишь за четверть.

Что значит «здоровое долголетие»? Это не просто - дожить до преклонных лет, а сохранить бодрость, самостоятельность и интерес к жизни на всем ее протяжении. Чтобы не оказаться в тягость близким и радоваться каждому дню, заботиться о себе нужно начинать как можно раньше. Но и в любом возрасте изменить привычки в пользу здоровья никогда не поздно.

В основе активного долголетия лежат несколько простых, но постоянных вещей.

Движение — обязательно и каждый день. Даже легкие нагрузки приносят пользу: у пожилых людей, которые ведут активный образ жизни, системы организма работают лучше — так, будто они на 5–7 лет моложе. Полезна не только ходьба или плавание, но и силовые упражнения для всех групп мышц (хотя бы два раза в неделю). А специальные упражнения на равновесие — йога, тай-чи (оздоровительная гимнастика) и танцевальная терапия (танцы под любимые мелодии) также снижают риск падений.

Питание должно быть разнообразным и умеренным. С возрастом обмен веществ замедляется, поэтому калорийность лучше немного снизить. В рационе обязательно должны быть овощи, фрукты, ягоды и зелень — не менее четырех - пяти порций в день. Стоит ограничить сахар, сладости, мучное и жирное, а также соль (не больше чайной ложки в день). А вот рыбу полезно есть хотя бы два раза в неделю, в ней содержатся омега-3 кислоты - польза для укрепления сосудов и когнитивного здоровья в целом.

Вредные привычки — под запрет. Курящие люди в среднем теряют до 14 лет жизни, а злоупотребление алкоголем укорачивает жизнь на 10 лет.

Контроль здоровья — регулярно. Даже если ничего не беспокоит, важно ежегодно проходить диспансеризацию, следить за артериальным давлением, уровнем холестерина и глюкозы в крови, а также за массой тела. Тем, у кого уже есть хронические заболевания, необходимо соблюдать график диспансерного наблюдения. Не стоит забывать и о вакцинации.

Ум и душа тоже требуют тренировки. Чтобы сохранить когнитивные способности, полезно решать логические задачи, осваивать новое, не бояться пробовать то, чем раньше не занимались. А еще важно общаться с близкими, ходить в театры и музеи, сохранять интерес к жизни и позитивный настрой. И, конечно, высыпаться — здоровый сон должен длиться 7–8 часов.

Кстати, по данным статистики, на начало 2024 года в Мурманской области проживало около 134 тысяч человек старше трудоспособного возраста. И для многих из них активное долголетие — не просто красивые слова, а реальный образ жизни.

Эксперты сходятся во мнении: профилактику нужно начинать задолго до того, как появятся болезни. Но изменить жизнь в сторону здоровья можно в любом возрасте. Не ждите проблем — начните сегодня!

Центр общественного здоровья и медицинской профилактики ГОАУЗ «МОМЦ», Мурманск.