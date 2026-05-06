3,7 тысячи случаев ОРВИ и гриппа зафиксировали в Мурманской области за неделю

При исследованиях биоматериала у больных находят как отдельные вирусы гриппа, так и возбудителей негриппозной этиологии.

Управление Роспотребнадзора по Мурманской области продолжает следить за ситуацией с простудными заболеваниями в регионе. С 27 апреля по 3 мая зарегистрировали 3778 случаев заболевания ОРВИ и гриппом.

«Доля детского населения среди заболевших составила 45,4%. В основном болеют дети от 3 до 6 лет (30,0%) и школьники (49,4%)», - уточнили в ведомстве.

При исследованиях биоматериала у больных находят как отдельные вирусы гриппа, так и возбудителей негриппозной этиологии. Среди вирусов гриппа преобладает грипп А.

Кроме того, за неделю зарегистрировали 11 случаев ковида. Показатель заболеваемости ковидом составил 1,7 на 100 тысяч населения.

