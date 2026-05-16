Лабиринт у Харловки хотят исключить из реестра объектов культурного наследия

Фото: Дзенисов Георгий Андреевич / ТИЦ Мурманской области

На сайте Единой информационной системы в сфере закупок завершился выбор поставщика, который проведет государственную историко-культурную экспертизу документов, обосновывающих исключение объекта культурного наследия федерального значения «Каменный лабиринт» у становища Харловка из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Всего на Кольском полуострове насчитывается порядка 40 лабиринтов, самый знаменитый - «Вавилон» в Кандалакше.

Дата создания лабиринта у Харловки в Ловозерском округе не известна. Причиной его исключения из списка памятников истории и культуры стало то, что достопримечательность исчезла.

«Установлено, что лабиринт у становища Харловка разрушен в 1970 е годы», - сообщает Российская академия наук.

На аукцион по выбору поставщика, который проведет экспертизу, заявилась одна компания. Стоимость контракта составила 456 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru