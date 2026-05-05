Избивали в машине и в гараже. Устроившая похищение человека жительница Апатитов посчитала свой приговор слишком суровым

Северянка посчитала приговор слишком суровым и просила не лишать ее свободы.

Жительница Апатитов подала апелляцию в Мурманский областной суд, пытаясь смягчить свой приговор суда первой инстанция. Северянка собрала целый букет уголовных преступлений: ей вменяли похищение человека группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для здоровья, из корыстных побуждений; вымогательство и грабеж (открытое хищение чужого имущества).

За все это она получила три года исправительной колонии, но посчитала такое наказание слишком суровым.

В январе 2025 года северянка вместе с другими помощниками, среди которых была подросток, похитила знакомую. Та пришла на встречу, чтобы забрать заложенный телефон, но ее за волосы насильно затащили в машину, где начали избивать. Потом издевательства продолжились в гаражном городке, куда обвиняемая с несовершеннолетней соучастницей привезли свою жертву. А после девушку затащили в один из гаражей и там снова продолжили избивать ногами и руками. Вместе с этим с пострадавшей требовали расписку, также обвиняемая забрала ее телефон стоимостью 10 тысяч рублей.

В Мурманском областном суде подсудимая пыталась доказать, что она - хороший человек.

«Осужденная указывала, что она единственная из соучастников возместила потерпевшей материальный и моральный вред, принесла извинения, раскаивается, занималась волонтерством и помощью военнослужащим в зоне СВО, является донором костного мозга. Просила дать шанс на исправление без реального лишения свободы», - рассказали в объединенной пресс-службе судов Мурманской области.

Областной суд не стал смягчать приговор первой инстанции. Северянка может обжаловать его в кассационном порядке в Третьем кассационном суде общей юрисдикции в течение шести месяцев.

