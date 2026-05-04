В Мурманске хотят запретить выгул собак у памятников

В Мурманске планируют утвердить новый перечень территорий, разрешенных для выгула домашних животных

На портале Мурманской области «Открытый электронный регион» размещен проект постановления «Об утверждении перечня территорий, разрешенных для выгула домашних животных в границах муниципального образования город Мурманск». Его обсуждение завершится 8 мая.

Если документ утвердят, то северяне не смогут выгуливать питомцев у памятников. Запрет на это будет действовать у «Алеши», памятника стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны» (памятник печным трубам), мемориального комплекса воинам 1 корпуса ПВО в районе Абрам-Мыса; ансамбля-мемориала в память о погибших в мирное время моряках (памятник морякам-подводникам, постамент «Якорь»).

Также запрет распространится на сквер на улице Ленинградской; детские игровые и спортивные площадки; территорию организаций здравоохранения, социальной сферы, образования, культуры и искусства, физкультурно-спортивных организаций.

«Исключения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на собаку-проводника, сопровождающую инвалида по зрению, при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (паспорт установленного образца на собаку-проводника)», - уточняется в проекте постановления.

Напомним: перед майскими праздниками глава Мурманска Иван Лебедев сообщил, что в связи с проведением массовых праздничных мероприятий 1 и 9 мая на территории региона рекомендуется воздержаться от использования средств индивидуальной мобильности. Ограничения прокомментировали в Госавтоинспекции Мурманской области.

