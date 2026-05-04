Рыбак провалился под лед и утонул в Верхнетуломском водохранилище

Фото: Тимур ХАНОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Кольском округе Мурманской области трагически погиб 61-летний рыбак. Его тело обнаружили 3 мая в Верхнетуломском водохранилище, в 50 метрах от берега.
«По предварительным данным, мужчина провалился под лед во время рыбалки. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося», - сообщили в СУ СК России по Мурманской области.
В ведомстве предупреждают, что лед на водоемах региона стал неустойчивым и смертельно опасным. Даже если визуально он еще кажется крепким - рисковать жизнью ради улова не стоит.
Напомним: в Мурманской области рыбалка на тонком льду привела к гибели отца и сына.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru