Рыбак провалился под лед и утонул в Верхнетуломском водохранилище

В ведомстве предупреждают, что лед на водоемах региона стал неустойчивым и смертельно опасным. Фото: Тимур ХАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кольском округе Мурманской области трагически погиб 61-летний рыбак. Его тело обнаружили 3 мая в Верхнетуломском водохранилище, в 50 метрах от берега.

«По предварительным данным, мужчина провалился под лед во время рыбалки. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося», - сообщили в СУ СК России по Мурманской области.

В ведомстве предупреждают, что лед на водоемах региона стал неустойчивым и смертельно опасным. Даже если визуально он еще кажется крепким - рисковать жизнью ради улова не стоит.

Напомним: в Мурманской области рыбалка на тонком льду привела к гибели отца и сына.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru