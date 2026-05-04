После потепления в Мурманскую область вернутся снег и сильный ветер

В течение недели непогода будет напоминать о себе. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В конце апреля на Мурманскую область обрушился шторм с сильным ветром и снегопадами. После погода дала северянам небольшую передышку, но длится она будет недолго.

«По данным Мурманского УГМС, 5 мая на юге Мурманской области прогнозируется сильные осадки в виде мокрого снега и дождя», - сообщили в региональном МЧС.

В течение недели непогода будет напоминать о себе. Так, 6 мая ожидается порывистый северный ветер и временами - осадки.

Напомним: за минувшие выходные на юге региона произошло сразу три пожара.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru