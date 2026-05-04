Андрей Чибис предупредил северян об опасности поджога сухой травы

Муниципалитетам поручено усилить профилактику и строже наказывать нарушителей. Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманской области наступает теплая солнечная погода, и северяне потянулись на природу. Но отдых не всегда обходится без последствий. Так, за минувшие выходные на юге региона произошло сразу три пожара.

«Один - лесной, в Ковдозерском лесничестве, произошедший из-за обрыва линии электропередачи. И еще два - на полях в Ковдорском и Терском муниципальных округах, на землях сельхозназначения. Была реальная угроза, что огонь перейдет на лес. Причина пожаров на полях одна - человеческий фактор: неосторожное обращение с огнем, сухая погода и пренебрежение мерами безопасности», - перечислил губернатор Андрей Чибис.

Губернатор обратился ко всем жителям и гостям Мурманской области с просьбой быть осторожнее с огнем и ни в коем случае не поджигать сухую траву. Это не просто вред природе, это прямая угроза жизни людей.

Муниципалитетам поручено усилить профилактику и строже наказывать нарушителей. За поджог травы и нарушение правил пожарной безопасности грозят серьезные штрафы, а в самых тяжелых случаях наступает уголовная ответственность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru