Четыре вагона с щебнем сошли с рельсов под Мурманском

Причины произошедшего устанавливаются. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На подъездных путях к станции Мурманск произошел сход грузовых вагонов. Инцидент случился поздно вечером 3 мая, сообщили «КП-Мурманск» в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

«Четыре груженых вагона с щебнем сошли с рельсов во время маневровых работ. Пострадавших нет, на движение других поездов ситуация не повлияла», - уточнили в ОЖД.

Сейчас на месте работают железнодорожники. К ликвидации последствий привлекли восстановительный поезд. Работы продолжаются.

Причины произошедшего устанавливаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru