НовостиОбщество4 мая 2026 9:29

Парад Победы в Мурманске пройдет без колонн военной техники

Увидеть танки и бронемашины в Мурманске можно будет на улице Пушкинской
Наталья ЛОБАНОВА
Танки, бронемашины и другая военная техника не поедут по главной площади города 9 Мая.

В Мурманске на День Победы парадная колонна окажется без привычного железного веса. Танки, бронемашины и другая военная техника не поедут по главной площади города 9 Мая. Об этом сообщила заместитель губернатора Анна Головина. Но это не значит, что на технику никто не посмотрит.

«В этом году военная техника на площади проходить не будет. Но это не значит, что жители останутся без возможности увидеть ее», - пояснила Головина.

Всю мощь покажут на специальных выставках в Мурманске, Североморске и Кандалакше. В областном центре боевые машины разместят на улице Пушкинской, у ДК имени Кирова.

Напомним: опубликована полная программа празднования Дня Победы-2026 в Мурманске.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru