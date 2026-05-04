Спектакль о защитниках Брестской крепости покажут в Мурманске 4 мая

В Мурманске 4 мая состоится благотворительный показ военно-патриотического спектакля «Глоток воды» (12+). Постановку о защитниках Брестской крепости в годы Великой Отечественной войны представит авторский детский выездной театр «ЯРиК» из Челябинска.
«Организаторы приурочили показ к 100-летию Великой Победы и запланировали провести этот спектакль во всех городах России. Свой путь по стране театр начинает именно с города-героя Мурманска», - сообщили в «Лапландии».
В течение недели постановку также увидят в некоторых школах Мурманска и Североморска. А в «Лапландии» спектакль пройдет бесплатно - для льготных категорий населения.
Гостей ждут в Центре образования «Лапландия» на проспекте Героев-североморцев, 2. Начало в 18.00.
