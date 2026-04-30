Всероссийский субботник в Мурманске пройдет 1 мая

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Весна наконец-то вспомнила дорогу в Мурманск, поэтому пора наводить порядок в городе. 1 мая столица Заполярья присоединится к Всероссийскому субботнику. Принять участие в уборке может каждый желающий, старт - в 10.00.

«Даже пара собранных мешков мусора - это значимый вклад в благосостояние города. Дело, которое по силам каждому из нас», - напомнил глава города Иван Лебедев.

Со списком всех адресов, где пройдет субботник, можно ознакомиться здесь. Также на трех площадках у горожан будет возможность совместить полезное с приятным: убрать мусор и заодно повлиять на будущий облик родных дворов и парков, проголосовав за благоустройство территории в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

