Попавших в базу дропперов по ошибке жителей Мурманской области будут исключать из нее быстрее

Центробанк России сообщает, что банки будут быстрее исключать из базы дропперов попавших туда по ошибке.

Центробанк России сообщает, что банки будут быстрее исключать из базы дропперов попавших туда по ошибке: со 2 мая вводится дополнительная проверка при рассмотрении заявок.

«Человек, чья карта или счет попали в базу, считается участником мошеннической схемы: банки ограничивают ему переводы, дистанционный доступ к счетам и блокируют карты. Однако далеко не всегда такие люди замешаны в преступлении. Бывает, что кто-то сообщает в банк о мошеннической операции, а позже осознает, что ошибся. Механизм дополнительной проверки позволит оперативно учитывать подобные случаи и защитит добросовестных получателей средств», – рассказал управляющий Отделением Банка России по Мурманской области Юрий Железняк.

Теперь при поступлении запроса от регулятора банк будет обязан связаться с клиентом-плательщиком.

