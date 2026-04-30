НовостиОбщество30 апреля 2026 14:11

Попавших в базу дропперов по ошибке жителей Мурманской области будут исключать из нее быстрее

Ника СВЕТЛОВА
Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

Центробанк России сообщает, что банки будут быстрее исключать из базы дропперов попавших туда по ошибке: со 2 мая вводится дополнительная проверка при рассмотрении заявок.

«Человек, чья карта или счет попали в базу, считается участником мошеннической схемы: банки ограничивают ему переводы, дистанционный доступ к счетам и блокируют карты. Однако далеко не всегда такие люди замешаны в преступлении. Бывает, что кто-то сообщает в банк о мошеннической операции, а позже осознает, что ошибся. Механизм дополнительной проверки позволит оперативно учитывать подобные случаи и защитит добросовестных получателей средств», – рассказал управляющий Отделением Банка России по Мурманской области Юрий Железняк.

Теперь при поступлении запроса от регулятора банк будет обязан связаться с клиентом-плательщиком.

Напомним: в Мурманской области выявили две поддельные купюры. По данным регионального отделения Банка России, в первом квартале 2026 года из оборота изъяли две фальшивые банкноты номиналом 5000 рублей.