Судовой врач спас беременную женщину на теплоходе «Клавдия Еланская»

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

В Баренцевом море с теплохода «Клавдия Еланская», который следовал из Островного в Мурманск, экстренно эвакуировали беременную пассажирку. У женщины на 35-й неделе началось кровотечение и появились тянущие боли внизу живота. О случившемся рассказали в Северном медицинском центре имени Н.А. Семашко.

Пассажирка обратилась к судовому врачу поликлиники Центра Алексею Васильевичу Беликову. После осмотра медик диагностировал угрозу преждевременных родов - пациентку нужно было срочно доставить в перинатальный центр.

Капитан судна связался с Центром медицины катастроф и запросил вертолет санавиации, а также лодку для транспортировки женщины на берег в Териберку.

«Операция проходила в шторм, но все службы сработали слаженно. Под прикрытием берега пассажирку передали бригаде скорой помощи, которая доставила ее к вертолету. На протяжении всей эвакуации рядом с женщиной находился судовой врач Алексей Беликов», - отметили в медучреждении.

В итоге будущую маму успешно доставили в перинатальный центр Мурманска, где ей оказали необходимую медицинскую помощь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru