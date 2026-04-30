НовостиОбщество30 апреля 2026 10:43

В Мурманской области планируют запретить детям купаться без присмотра взрослых

В Мурманской области ужесточат правила нахождения детей у воды и на льду
Наталья ЛОБАНОВА
В Мурманской области готовятся поправки в закон «О защите нравственности и здоровья детей».

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманской области готовятся поправки в закон «О защите нравственности и здоровья детей». Новый документ устанавливает прямые запреты, связанные с безопасностью на воде и льду, а также создает механизм для более гибкого регулирования опасных для подростков мест.

Согласно проекту закона, теперь будет прямо прописано, что детям запрещено находиться на водоемах во время становления и таяния льда. Кроме того, купаться в водоемах без сопровождения родителей детям также будет нельзя.

Документ находится в стадии обсуждения до 6 мая 2026 года, он опубликован на портале «Открытый электронный регион».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru