В Мурманской области планируют запретить детям купаться без присмотра взрослых

В Мурманской области готовятся поправки в закон «О защите нравственности и здоровья детей». Новый документ устанавливает прямые запреты, связанные с безопасностью на воде и льду, а также создает механизм для более гибкого регулирования опасных для подростков мест.

Согласно проекту закона, теперь будет прямо прописано, что детям запрещено находиться на водоемах во время становления и таяния льда. Кроме того, купаться в водоемах без сопровождения родителей детям также будет нельзя.

Документ находится в стадии обсуждения до 6 мая 2026 года, он опубликован на портале «Открытый электронный регион».

