НовостиОбщество30 апреля 2026 9:58

За неделю в Мурманской области подорожали капуста и рис

В Мурманскстате рассказали об изменении цен на продукты за неделю
Наталья ЛОБАНОВА
За неделю с 21 по 27 апреля заметнее всего подорожала свежая белокочанная капуста на 4,4%.

За неделю с 21 по 27 апреля заметнее всего подорожала свежая белокочанная капуста на 4,4%.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Мурманскстат продолжает следить за ценами на социально значимые продукты. Еженедельный мониторинг проводится в Мурманске, Апатитах и Североморске.

Так, за неделю с 21 по 27 апреля заметнее всего подорожала свежая белокочанная капуста на 4,4%. Также выросли цены на шлифованный рис (+1,4%), питьевое пастеризованное молоко (+0,7%) и неразделанную мороженую рыба (+0,6%).

При этом некоторые продукты стали доступнее. Сильнее всего упал в цене репчатый лук - минус 2,4%. Картофель подешевел на 1,4%, яблоки - на 1,1%.

По остальным позициям из перечня Росстата цены либо не изменились, либо колебания оказались незначительными.

