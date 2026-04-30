За неделю в Мурманской области подорожали капуста и рис

За неделю с 21 по 27 апреля заметнее всего подорожала свежая белокочанная капуста на 4,4%.

Мурманскстат продолжает следить за ценами на социально значимые продукты. Еженедельный мониторинг проводится в Мурманске, Апатитах и Североморске.

Так, за неделю с 21 по 27 апреля заметнее всего подорожала свежая белокочанная капуста на 4,4%. Также выросли цены на шлифованный рис (+1,4%), питьевое пастеризованное молоко (+0,7%) и неразделанную мороженую рыба (+0,6%).

При этом некоторые продукты стали доступнее. Сильнее всего упал в цене репчатый лук - минус 2,4%. Картофель подешевел на 1,4%, яблоки - на 1,1%.

По остальным позициям из перечня Росстата цены либо не изменились, либо колебания оказались незначительными.

