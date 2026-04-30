Следком проводит проверку из-за поломки лифта в жилом доме Мурманска

В Мурманске проверяют ситуацию с неработающим лифтом после ремонта. Процессуальную проверку начали в СКР по Мурманской области.

«Поводом стала публикация в соцсетях. Жильцы рассказали, что лифт в доме на улице Полярные Зори, замененный в конце 2025 года, сначала работал с перебоями, а затем полностью вышел из строя», - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в доме живут пожилые люди, которые не могут выйти на улицу без лифта.

Следователи проверяют возможную халатность при приемке работ. Речь идет о действиях должностных лиц, которые могли принять лифт с техническими неисправностями.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru