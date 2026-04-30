Аквапарк в Кировске планируют построить к 2028 году

Первый аквапарк Кировска построят за счет инвестиций компании.

На заседании Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации, прошедшем 29 апреля, обсудили ведение предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации.

В частности, речь шла о развитии туркластера «Хибины» при поддержке компании «ФосАгро».

Напомним, что в Кировске планируют построить первый для кластера аквапарк. Как стало известно из презентации компании с заседания Совета, завершить строительство планируют в 2028 году, а объем инвестиции в проект составит 3,58 миллиарда рублей.

Весной 2026 года для строительства аквапарка искали подрядчика.

Напомним: проект Арктического акватермального комплекса, который планируют построить на берегу Кольского залива в Первомайском округе Мурманска, получил положительное заключение Главгосэкспертизы России.

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

