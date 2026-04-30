Председатель Мурманского облсовпрофа Никита Бобриков: Первомайское шествие пока небезопасно проводить

Последнее Первомайское шествие в Мурманске провели в 2019 году.

1 мая в Мурманске снова не состоится Первомайское шествие. В последний раз его проводили в 2019 году, тогда на улицы выходило до 5 тысяч северян (а в некоторые годы их число вырастало и до 10 тысяч).

После отменить мероприятие с многолетней традицией пришлось из-за пандемии коронавируса, а затем нашлись и иные причины. Однако шанс на то, что традиция будет возобновлена, есть.

«У меня нет сомнений, что мы обязательно вернемся к формату шествия и митингов, как это было раньше. Сейчас по соображениям безопасности мы большие уличные мероприятия не можем проводить. Понимая, что безопасность людей - это самое главное, мы сознательно отказываемся от них. Как только ситуация нормализуется и будут обеспечены необходимые условия безопасности, мы обязательно все возобновим», - рассказал «КП»-Мурманск» председатель Мурманского облсовпрофа Никита Бобриков.

По его словам, хоть шествия и нет, но к Первомаю всегда готовят много других мероприятий. Например, 2 мая в Ледовом дворце спорта Мурманска пройдет семейный спортивный праздник для профактива, 3 числа состоится - интеллектуальный турнир и т.д.

