Редких гостей заметили у побережья Териберки

Косаток заметили у побережья Кольского полуострова.

Гиды Мурманской области сообщают, что у побережья Териберки заметили редких гостей - стаю косаток (видео можно посмотреть здесь).

«Баренцево море — одно из мест в России, где можно увидеть косаток в их естественной среде обитания. Их легко узнать по черно-белому окрасу, а форма пятен настолько уникальна, что позволяет различать отдельных особей», - рассказали в Туристском информационном центре Мурманской области.

Косаток еще часто называют китами-убийцами, но на самом деле среди них выделяют плотоядных и тех, кто питается только рыбой и не опасен для человека.

