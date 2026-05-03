Житель Североморска судился с продавцом из-за бракованного смартфона

Покупка телефона привела северянина в суд.

Жителю Североморска, купившему телефон за 130 тысяч рублей, пришлось идти в суд - гаджет оказался с браком, но продавец не торопился решать проблему.

Начав пользоваться телефоном, северян обнаружил, что часть сенсорного дисплея периодически не реагировала на нажатия, а при касании этой области мерцала верхняя часть экрана. Так как на технику действовала двухлетняя гарантия, северянин обратился к продавцу.

«Тот произвел проверку качества товара, в ходе которой наличие дефекта не подтвердилось. Покупатель не стал забирать смартфон и направил претензию о расторжении договора купли продажи и возврате денежных средств. Продавец отказал в удовлетворении требований, ссылаясь на отсутствие недостатка в товаре», - рассказали в объединенной пресс-службе судов Мурманской области.

Тогда северянин пошел в суд, который назначил товароведческую экспертизу, и та показала что неисправность все же есть. Эксперт указал, что до загрузки обновлений заявленная проблема присутствовала, а после их установки исчезла.

Суд встал на сторону покупателя, но частично: постановил расторгнуть договор купли продажи смартфона и взыскать с продавца стоимость смартфона, неустойку, штраф и компенсацию морального вреда, которую снизил с учетом характера причиненных нравственных и физических страданий.

