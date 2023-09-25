Привет, лето? В Мурманске решила повторно зацвести сирень

В Мурманске посреди осени повторно зацвела сирень. Фото: Светлана Нестерова / vk.com/nessvetlana84 / Погода в Мурманске / vk.com/pogoda51

В сентябре в Мурманской области уже успел выпасть снег, однако и отголоски лета все еще с нами. Так, теплое время года внезапно «учуяла» сирень.

В паблике «Погода в Мурманске» (12+) отметили, что благоухающие кустарники решили зацвести повторно и достаточно массово. Вероятнее всего, это связано с перепадами температур.

Напомним: ночью в Мурманской области ожидаются сильные дожди и ветер.

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