В Мурманской области 82 педагогам компенсируют расходы на аренду жилья

С 1 сентября компенсацию расходов на оплату жилья получат 82 педагога. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области новым педагогическим работникам, так же, как и врачам, положена компенсация оплаты аренды жилья в размере до 25 тысяч рублей. Такая мера поддержки является уникальной и доступна для специалистов, которые переехали работать в Заполярье.

- Муниципалитеты предоставляют жилье в найм, через определенный строк работы его можно оформить в собственность. Также учителя и медработники могут сами выбрать квартиру. Оплата расходов за съем компенсируется за счет регионального бюджета и не зависит от населенного пункта, – подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

С 1 сентября компенсацию расходов на оплату жилья получат 82 педагога.

Напомним: 18 сентября стартовал конкурс «Учитель города Мурманска – 2023».

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