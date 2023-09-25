В Мурманской области 82 педагогам компенсируют расходы на аренду жилья

С 1 сентября компенсацию расходов на оплату жилья получат 82 педагога.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области новым педагогическим работникам, так же, как и врачам, положена компенсация оплаты аренды жилья в размере до 25 тысяч рублей. Такая мера поддержки является уникальной и доступна для специалистов, которые переехали работать в Заполярье.
- Муниципалитеты предоставляют жилье в найм, через определенный строк работы его можно оформить в собственность. Также учителя и медработники могут сами выбрать квартиру. Оплата расходов за съем компенсируется за счет регионального бюджета и не зависит от населенного пункта, – подчеркнул губернатор Андрей Чибис.
С 1 сентября компенсацию расходов на оплату жилья получат 82 педагога.
Напомним: 18 сентября стартовал конкурс «Учитель города Мурманска – 2023».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Мы не строим храм ради храма». Первый в Мурманске кафедральный собор станет социальным подарком северянам. В Мурманске построят комплекс из кафедрального собора и музея (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru